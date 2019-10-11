Ашхабад, , 14:11 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил участникам проходящего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ разработать проект соглашения о противодействии угрозам в киберпространстве. За основу он предложил взять идею «пояса цифрового добрососедства», сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко напомнил о сентябрьской минской международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с использованием новых и возникающих технологий, на которой он выступил с инициативой создать «пояс цифрового добрососедства». Такую же инициативу белорусский лидер предложил реализовать и в СНГ.

«В качестве механизма ее реализации мы видим заключение соглашений об обеспечении информационной безопасности. Их ключевыми элементами могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, что будет гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга», — пояснил Лукашенко.

Он также отметил: «Так называемые гибридные войны, и составляющая их — информационные технологии. И нам тут надо договариваться, чтобы мы хотя бы в СМИ не накатывали друг на друга и не вели эту информационную войну друг против друга».

Напомним, появление новой Концепции национальной безопасности Белоруссии было обосновано необходимостью ответа на «гибридные войны», примером которых в Минске считают «Русскую весну» на Украине в 2014 году. Принятая в марте «Концепция информационной безопасности Республики Беларусь» особое внимание уделяет белорусскому языку как фактору «национального самосознания».

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В октябре эти идеи продвигал на Генассамблее ООН глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Идеи противодействия распространению нежелательной для властей Белоруссии информации 7−8 октября проговорили представители официального Минска на минской конференции по европейской безопасности.