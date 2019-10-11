Исламабад, , 14:37 — REGNUM 11 октября бывший премьер министр Пакистана, лидер партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф был передан под надзор Национального бюро отчетности (антикоррупционная служба), так как его дело было возобновлено.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Наваз Шариф был переведен из тюрьмы Кот Лакхпат (город Лахор провинции Панджаб), где он отбывает срок по коррупционному делу, в изолятор Национального бюро отчетности.

Общаясь с представителями СМИ перед отправкой в изолятор, Наваз Шариф пообещал «уйти из политики насовсем, если его вина будет доказана». Национальное бюро отчетности возобновило рассмотрение «Дела о сахарных заводах», акционером которых Шариф стал еще в 1999 году. По данным следствия, через счета компании были отмыты миллиарды рупий.