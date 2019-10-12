В Екатеринбурге 13 октября проходит общегородской опрос по поводу выбора площадки под строительства храма Святой Екатерины. С 8:00 до 20:00 по местному времени жители города могут прийти на опросный пункт и проголосовать за один из двух вариантов.

Всего в городе откроют 51 опросный пункт. А на выбор предложены две площадки. Одна из них находится за Макаровским мостом, а вторая — на территории бывшего приборостроительного завода.

На опрос из бюджета потратили порядка 6 млн рублей. При этом если проголосуют менее одного процента населения (10 857 человек), то его не признают действительным.