13 Октября
 
6:39

Екатеринбург: градостроительный совет одобрил строительство храма на пруду

В октябре 2016-го возникла идея возвести храм в акватории городского пруда, на насыпном острове. Областной градостроительный совет эту идею поддержал.

6:37

И после этого наступило затишье, которое продолжалось до 2016 года.

6:36

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма на пл Труда

Тем не менее в конце апреля стало известно о том, что епархия не будет настаивать на строительстве храма на спорном месте.

6:34

Тем не менее представители РПЦ настаивали на строительстве храма. А после массового митинга против они выступили со скандальным заявлением. Тогда, пожалуй, вперые во всей этой истории прозвучало слово «богоборцы». Богоборцами назвали тех, кто пришёл в защиту площади Труда от храмовой застройки.

6:32

Екатеринбургской епархии рекомендовано не спешить со строительством храма

Но вернёмся к событиям 2010 года. Кроме деятелей культуры против храма выступили и архитекторы. На прошедшем 19 марта в мэрии заседании градостроительного совета главный архитектор города Михаил Вяткин посоветовал не спешить епархии с его возведением.

6:28

На участке 2.13 по адресу Билимбаевская 34/1 с утра довольно много людей, несмотря на то, что он находится на окраине микрорайона Сортировка. Участники комиссии работают быстро и слаженно. За правопорядком следят сотрудники полиции. На выходе волонтёры проводят экзитполы.

6:27

Деятели культуры против строительства храма в центре Екатеринбурга

Ещё раньше против строительства там храма выступили деятели культуры.

6:24

10 апреля 2010 года на площади Труда прошёл митинг, который собрал несколько тысяч человек.

6:24

Но тогда идея с треском провалилась.

6:23

Идею Екатеринбургской епархии поддержал губернатор Александр Мишарин.

6:22

В марте 2010 года стало известно о планах построить собор Святой Екатерины на историческом месте, на площади Труда.

6:21

Напомним о том, с чего всё началось.

6:21

А в 22:00 Высокинский встретится с журналистами и расскажет о том, как прошёл опрос. Напомним, опросные пункты закроются за два часа до этого — в 20:00.

6:19

Один из инициаторов опроса — мэр Александр Высокинский — также примет в нём участие. Он проголосует в 9:15 по уральскому времени на участке в школе №1 по адресу Верх-Исетский бульвар, 23.

6:17

В здании свердловского министерства общественной безопасности работает Центр ощественного наблюдения за ходом опроса. Власти заявляют о намерении провести опрос честно и открыто.

6:10

В Екатеринбурге проходит опрос по выбору места для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге сегодня, 13 октября, проводится общегородской опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины. В 8:00 по местному времени начал работу 51 опросный пункт.