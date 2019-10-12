Екатеринбург: градостроительный совет одобрил строительство храма на пруду
В октябре 2016-го возникла идея возвести храм в акватории городского пруда, на насыпном острове. Областной градостроительный совет эту идею поддержал.
И после этого наступило затишье, которое продолжалось до 2016 года.
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма на пл Труда
Тем не менее в конце апреля стало известно о том, что епархия не будет настаивать на строительстве храма на спорном месте.
Тем не менее представители РПЦ настаивали на строительстве храма. А после массового митинга против они выступили со скандальным заявлением. Тогда, пожалуй, вперые во всей этой истории прозвучало слово «богоборцы». Богоборцами назвали тех, кто пришёл в защиту площади Труда от храмовой застройки.
Екатеринбургской епархии рекомендовано не спешить со строительством храма
Но вернёмся к событиям 2010 года. Кроме деятелей культуры против храма выступили и архитекторы. На прошедшем 19 марта в мэрии заседании градостроительного совета главный архитектор города Михаил Вяткин посоветовал не спешить епархии с его возведением.
На участке 2.13 по адресу Билимбаевская 34/1 с утра довольно много людей, несмотря на то, что он находится на окраине микрорайона Сортировка. Участники комиссии работают быстро и слаженно. За правопорядком следят сотрудники полиции. На выходе волонтёры проводят экзитполы.
Деятели культуры против строительства храма в центре Екатеринбурга
Ещё раньше против строительства там храма выступили деятели культуры.
10 апреля 2010 года на площади Труда прошёл митинг, который собрал несколько тысяч человек.
Но тогда идея с треском провалилась.
Идею Екатеринбургской епархии поддержал губернатор Александр Мишарин.
В марте 2010 года стало известно о планах построить собор Святой Екатерины на историческом месте, на площади Труда.
Напомним о том, с чего всё началось.
А в 22:00 Высокинский встретится с журналистами и расскажет о том, как прошёл опрос. Напомним, опросные пункты закроются за два часа до этого — в 20:00.
Один из инициаторов опроса — мэр Александр Высокинский — также примет в нём участие. Он проголосует в 9:15 по уральскому времени на участке в школе №1 по адресу Верх-Исетский бульвар, 23.
В здании свердловского министерства общественной безопасности работает Центр ощественного наблюдения за ходом опроса. Власти заявляют о намерении провести опрос честно и открыто.
В Екатеринбурге проходит опрос по выбору места для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге сегодня, 13 октября, проводится общегородской опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины. В 8:00 по местному времени начал работу 51 опросный пункт.