Кабул, , 14:43 — REGNUM 10 октября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что для обеспечения безопасности страны необходимо обеспечить должное финансирование служб, ответственных за предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и иного характера.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Абдулла Абдулла сделал это заявление в ходе заседания Комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, на котором он председательствовал.

Главное исполнительное лицо заявил, что предыдущие чрезвычайные ситуации природного и иного характера нанесли стране огромный финансовый урон, поэтому прогнозирование необходимого количества ресурсов для ликвидации их последствий должно стать одним из приоритетов.

В этой связи государственный министр Афганистана по управлению процессом ликвидации последствии стихийных бедствий заявил, что на предстоящий зимний сезон ведомству необходимо 30 млн. долл., на данный момент доступно только 24 млн. долл., которые были предоставлены международными донорами.