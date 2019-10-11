Кабул, , 14:37 — REGNUM 10 октября генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что главная цель подготовки Национальных сил безопасности и обороны Исламской Республики Афганистан, организованной альянсом, заключается в предоставлении им возможности вести эффективную борьбу против международного терроризма.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Йенс Столтенберг сделал это заявление в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что подготовка Национальных сил безопасности и обороны, проводимая альянсом, также позволит им создать необходимые условия для прекращения войны и наступления мира в стране.

Йенс Столтенберг также заявил, что Италия является одним из наиболее активных участников международной коалиции в Афганистане.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что каждый раз, когда он встречает итальянских солдат в Герате, остается поражен их профессионализмом и приверженности делу борьбы с международным терроризмом.