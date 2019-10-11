Мазари-Шариф, Афганистан, , 14:50 — REGNUM 10 официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационные удары по укрытиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории уезда Балх вышеупомянутой провинции.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были также обнаружены мины и самодельные взрывные устройства, которые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали использовать при организации терактов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.