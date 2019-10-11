Кабул, , 14:38 — REGNUM 10 октября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что к настоящему моменту правительство страны добилось заметного успеха в деле борьбы с коррупцией.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Ашраф Гани сделал это заявление в ходе официальной церемонии вступления в должность главы Управления генерального инспектора Гезаля Хареса.

Президент Афганистана заявил, что его главная задача в качестве главы государства — обеспечивать верховенство закона, добавив, что он гордится деятельностью судебных органов в рамках существующих законов и под руководством возглавляющих их лиц.

Глава государства заявил, что достигнутый процесс в борьбе с коррупцией является необходимым для продолжения правительством надлежащего выполнения своих основных функций.

Ашраф Гани заявил, что сейчас обвинения в коррупции, выдвинутые против любого должностного лица, включая президента, могут быть тщательно расследованы. И именно это главная причина учреждения Управления генерального инспектора.