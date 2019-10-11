* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 14:47 — REGNUM 10 октября официальный представитель губернатора провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был арестован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Нуруддин.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по задержанию высокопоставленного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Ваез провинции Газни.

По словам официального представителя полиции провинции Каписа, Мулла Нуруддин занимал пост главы разведки движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Ваез провинции Газни. Также в ходе операции у было изъято два мотоцикла и вооружение.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.