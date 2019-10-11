Асадабад, Афганистан, , 14:57 — REGNUM 10 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на востоке страны заявил, что территория провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, частично зачищена от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводилась в течение десяти дней на территории уездов Хас-Кунар и Сирканай провинции Кунар при активной поддержке с воздуха.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на востоке страны, с целью обеспечения мирным жителям условий для возвращения Национальные силы безопасности и обороны создали несколько новых контрольно-пропускных пунктов на территории зачищенных уездов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.