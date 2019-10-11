Газни, Афганистан, , 14:27 — REGNUM 10 октября официальные представители 203-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) и провинции Пактика (столица провинции — г. Шаран) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 80 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационные удары по укрытиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории уездов Аб-Банд провинции Газни и уезда Хошаманд провинции Пактика.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были уничтожены значительные объемы вооружения и два транспортных средства, принадлежащих талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.