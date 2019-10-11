Лашкаргах, Афганистан, , 14:59 — REGNUM 10 октября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Сангин и в пригороде города Лашкаргах провинции Гльменд.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были уничтожены несколько единиц оружия и самодельные взрывные устройства, принадлежащие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.