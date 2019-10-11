Кабул, , 14:45 — REGNUM 10 октября Организация Объединенных Наций представила официальный доклад, согласно которому было установлено, что четыре месяца назад в результате авиационных ударов, нанесенных Соединёнными Штатами Америки по возможным пунктам производства наркотиков на территории западного Афганистана, погибли 30 мирных жителей.

ВВС США над Сирией Staff Sgt. Shawn Nickel

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в результате авиационных ударов по меньшей мере 5 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Согласно докладу ООН, авиационные удары были нанесены по 60 зданиям на территории уездов Баква и Деларам провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах).

В докладе также сообщается о еще четырех жертвах из числа мирных жителей, однако их статус на данный момент не установлен.

Командование США в Афганистане оперативно отреагировало на этот доклад и заявило, что авиационные удары, нанесенные 5 мая текущего года, не стали причиной смертей или ранений некомбатантов.