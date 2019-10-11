Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением последнему Нобелевской премии мира. Соответствующая запись 11 октября размещена главой НАТО в его официальном Twitter.

«Поздравляю премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с Нобелевской премией мира», — написал в своем сообщении Столтенберг.

Кроме этого, он добавил, что эфиопский премьер-министр показал своим примером, что мира можно достичь терпением, убеждением и мужеством.

Отметим, ранее стало известно, что нобелевская премия мира присуждена в нынешнем году премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду «за усилия по достижению мира» в своей инициативе «по разрешению приграничного конфликта с Эритреей» и за вклад в международное сотрудничество.