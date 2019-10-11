Бени, Конго, , 15:18 — REGNUM 10 октября в конголезском городе Бени, провинция Северная Киву, президент ДРК Феликс Чисекеди объявил о том, что вооруженные силы ДРК вскоре нанесут «последний удар по угандийской повстанческой группировке «Альянс демократических сил», с целью восстановить мир в регионе».

«Я вернусь сюда снова, когда регион полностью окажется под контролем вооруженных сил ДРК, поскольку мы собираемся совершить последнее нападение на боевиков «Альянса демократических сил» в предстоящее время, для того чтобы избавиться от них навсегда. Бог на нашей стороне!», — заявил Чисекеди.

Угандийские боевики обвиняются в убийстве тысяч мирных жителей за последние пять лет в ДРК.

Феликс Чисекеди также пообещал возродить сельское хозяйство в данном районе и объявил о начале строительства дорог Касинди-Бени-Бутембо, Бени-Кисангани и Мбау — Каманго.