Киев, , 13:53 — REGNUM Альтернативы дипломатическому способу урегулирования конфликта в Донбассе для Украины попросту нет, в частности, по причинам экономического характера.

Об этом 11 октября заявил украинский экономист Александр Гончаров, комментируя высказывания президента Зеленского о перспективах минского процесса, сделанные накануне в ходе пресс-марафона главы украинского государства.

Эксперт напомнил, что в Киеве признали — для попытки урегулирования ситуации в Донбассе силовым путем надо значительно усилить ВСУ, а для этого потребуется не менее 30% бюджетных средств. К этому надо добавить, подчеркивает он, что еще 34% из доходной части госбюджета-2020 предстоит отдать в счет погашения и обслуживания кредитов и займов.

«Понятно, что на развитие экономики ничего не остается, как и на пенсии и зарплаты учителям и медикам. Последним придется голодать и пить воду только из крана», — подчеркнул Гончаров.

Экономист выражает надежду, что «этот кошмар в Донбассе» в ближайшей перспективе закончится и Украина начнет восстанавливать свою национальную экономику, повышая благосостояние всего населения. Вместе с тем он задается вопросом, как после заявлений Зеленского проявят себя противники встречи в «нормандском формате», подчеркивая, что это «архиважно» для будущего страны.

«Какие будут масштабные негативные последствия для экономики страны и уровня жизни граждан, думаю, не надо объяснять. И не говорите потом, что вас не предупреждали», — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе пресс-марафона 10 октября президент Зеленский много раз касался вопроса урегулирования ситуации в Донбассе, подчеркивая, что настроен принести мир в страну. Более того, в начале мероприятия президент Украины объявил наступление мира своей главной миссией на ближайшие годы. Вместе с тем он дал понять, что всё упирается в выполнение Минских соглашений по Донбассу:

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет».