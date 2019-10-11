Никосия, , 13:30 — REGNUM Бюст бывшего российского премьер-министра и главы МИД РФ Евгения Примакова был открыт в посольстве России на Кипре в Никосии. Об этом сообщает 11 октября ТАСС.

Как передает агентство, торжественная церемония была приурочена к приближающемуся 90-летнему юбилею со дня рождения политика. На открытие прибыли кипрские политические деятели, в том числе бывший президент кипрской республики Георгиос Василиу и бывший глава МИД Кипра. Открывал церемонию посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.

Напомним, Евгений Примаков скончался в июне 2015 года в Москве от рака печени. Карьеру он начал с должности научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, а также шесть лет проработал на Гостелерадио СССР, начиная с корреспондента до главного редактора вещания на арабские страны.

Евгений Примаков много трудился на дипломатическом направлении, а в 1991 году возглавил 1 управление КГБ СССР (впоследствии Служба внешней разведки России). В 1996 году он был назначен главой МИД, а с сентября 1998 года по май 1999 года был премьер-министром России.