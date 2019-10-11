Киев, , 13:18 — REGNUM Окружение дезинформирует президента Украины Владимира Зеленского в вопросах тарифной политики. Об этом 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады, член фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Газ для Украины Chto-proishodit.ru

«В вопросах тарифов его пока дезинформируют. У него нет целостной картины. Я не уверен, что это его вопрос», — сказал Кучеренко.

По его словам, вчера на газовом форуме в Киеве глава кампании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев «однозначно заявил, что до 1 января он будет шантажировать всю страну, депутатов, правительство, президента, чтобы ради транзита и решения газового вопроса поднять цены на газ до так называемых рыночных».

Депутат отметил, что «Нафтогаз» хочет отказаться от «специальных обязательств по искусственному сдерживанию цены на газ».

«Он объявил, что теперь местные бюджеты будут отвечать за долги своих теплокоммунэнерго. Кстати, вчера в Шепетовке уже описали мебель, помещения за долги компании теплокоммунэнерго. Коболев сказал: «К примеру, Киев задолжал 1 млрд грн за газ. Ок. Мы спишем с бюджета Киева 1 млрд грн. Готовьтесь мэры городов». Ничего хорошего не ожидаю, идет шантаж», — подытожил Кучеренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Зеленский заявил, что задача власти — уменьшить коммунальные тарифы для населения, несмотря на требования Международного валютного фонда. Он признался, что МВФ требует, чтобы Киев установил «рыночные цены», которые приведут к увеличению стоимости тарифов. Зеленский пообещал, что процент от общего дохода семьи за коммунальные платежи будет падать.