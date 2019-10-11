Киев, , 13:14 — REGNUM Те, кто предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому выбранный формат большой пресс-конференции — явно не друзья главы украинского государства, заявил в своем комментарии сегодня, 11 октября, украинский политик, экс-депутат Рады Борислав Береза.

Береза предположил, что возможно, что это тот случай, когда благими делами «устлана дорога в ад». Поскольку, отмечает политик, уже к середине марафона президент выглядел уставшим, охрипшим и видно, что на фоне длительного процесса у него путаются мысли.

«К окончанию пресс-марафона Зеленский выглядел не просто уставшим, а изнуренным. Он начал ошибаться, оговариваться и повторять сказанное им секунду назад. И обычный избиратель Зеленского, который пришел домой после работы и включил вечером телевизор — увидел своего президента в не очень хорошем виде», — подчеркивает бывший депутат.

По его мнению, такой пресс-марафон явно больше не повторится.

«Хотя, если этот мазохизм понравился организаторам, то возможно все. Но Зеленский вроде показал, что быстро учится и не прыгает на все грабли по два раза… если есть осознание того, что будет сделана глупость, то от ее реализации отказываются», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон. Мероприятие началось в 10:00 и продолжалось более 14 часов с небольшими перерывами. В ходе пресс-марафона Зеленский общался с небольшими группами журналистов, по 15−20 человек. В ходе пресс-конференции президенту Украины задали около 500 вопросов.