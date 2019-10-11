Телль-Абьяд, , 13:22 — REGNUM Курдские формирования «Сил демократической Сирии» (СДС) начали эвакуировать палаточный лагерь беженцев Мабрук, который расположен на севере Сирии между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Об этом 11 октября сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на свой источник.

По данным источника, эвакуация была начата из-за артиллерийского обстрела лагеря со стороны турецких войск. Также уточняется, что в лагере Мабрук проживает примерно 7 тысяч беженцев.

Напомним, ранее с категорическим осуждением военных действий Турции выступил израильский премьер-министр Беньямин Нетяньяху, написавший в своем Twitter соответствующее сообщение.

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