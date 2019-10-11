Тбилиси, , 13:12 — REGNUM У Тбилиси и Баку есть дальнейшие соглашения, касающиеся комплекса монастырей Давид-Гареджи. Об этом 11 октября заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Талаквадзе положительно оценил визит премьер-министра Георгия Гахарии в Азербайджан и подчеркнул, что визит имеет конкретные результаты.

«Очень хорошо, что священнослужителей допустили в комплекс Давид-Гареджи, у нас впереди есть дальнейшие соглашения. Эта тема имеет национальное значение, общество, сама церковь, правительство и парламент поддерживают государственные интересы», — заявил председатель парламента.

Напомним, премьер-министр Грузии Георгий Гахария находился с первым официальным визитом в Азербайджане 9 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 ноября парламент в порядке интерпелляции (депутатского запроса) заслушает министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. Вопрос, касающийся темы Давид-Гареджи, направил «Альянс патриотов».

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