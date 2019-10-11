Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Американская компания Google удалила из магазина Google play приложение, связанное с антиправительственными протестами Гонконге. Об этом, ссылаясь на разработчика, сообщила газета The Wall Street Journal.

Полиция и протестующие в Гонконге (сс) Studio Incendo

Читайте также: Жители Гонконга создали онлайн-петицию против «черного террора» и насилия

Отмечается, что ранее от этого приложения отказалась корпорация Apple. Так, компания удалила из своего магазина приложений картографический сервис, который позволяет гонконгским протестующим отслеживать действия полиции. Как заявили в Apple, это решение было принято после того, как она узнала, что приложение нарушает местные законы и правила самой компании.

В свою очередь Google заявила, что приложение под названием «Революция наших времен» нарушало правила, связанные с «чувствительными событиями». Согласно политики компании, разработчикам запрещается зарабатывать на серьёзных непрекращающихся конфликтах или трагедиях посредством игры.

Также по теме: Global Times: Гонгонг задействовал западные стандарты в борьбе с протестами

Как сообщало ИА REGNUM, уличные протесты в Гонконге не утихают с июня. Первоначально протестующие выступили против намерений властей автономии принять поправки к закону об экстрадиции в Китай жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

Повод для протестов, по мнению ряда экспертов, является лишь формальностью, а реальной целью может быть недопущение ещё большей интеграции Гонконга и материкового Китая.