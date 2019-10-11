Тбилиси, , 13:09 — REGNUM «В окрестностях села Чорчана Хашурского района Грузии «оккупанты» стоят не простой полицейский блок-пост, а военную базу, но эти действия «оккупантов» — результат непродуманных действий правительства Грузии», пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Что в действительности происходит в Чорчанском лесу и куда продвигаются оккупанты» со ссылкой на бывшего госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Паату Закареишвили.

Как известно, несколько недель назад грузинская сторона открыла на проходящей вблизи этого села так называемой административной границе с Южной Осетией новый полицейский блок-пост, что вызвало недовольство и протест осетинской стороны, которая ответила на него соответствующими мероприятиями.

Паата Закареишвили в беседе с «Резонанси» отмечает, что ничего этого не было бы, если бы правительство Грузии предварительно обсудило этот вопрос хотя бы в рамках встреч в Эргнети или в формате Женевских переговоров.

«Если бы не блок-пост, ситуация в Чорчане до такой высокой температуры не поднялась бы, не появились бы посты оккупантов в лесу Цнелиси-Чорчана, эта территория осталась бы вне внимания и там не были бы проведены те мероприятия, которые до сих пор не проводились», — передает автор статьи слова бывшего госминистра.

Паате Закареишвили непонятно, что побудило правительство «Грузинской мечты» пойти на такой шаг, которого оно с 2012 года не делало, и фактически пойти тем путем, которым ранее шло «Национальное движение».

«Почему «Грузинская мечта» сделала то, чего не делала начиная с 2012 года, непонятно. Подобное делало «Национальное движение», обычно ставило перед фактом осетинскую или абхазскую стороны, а затем они соответствующим образом отвечали на это и ставили грузинскую сторону в еще более ужасное положение. «Грузинская мечта» за все время своего правления впервые сделала такой шаг, не обсудив этот вопрос предварительно ни в Женеве, ни в Эргнети», — отметил Паата Закареишвили и подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о некомпетентности и неквалифицированности лиц, принимающих такие решения.

Он также считает, что необдуманные решения грузинских властей ставят в неудобное положение зарубежных партнеров, которые обычно твердо поддерживают территориальную целостность Грузии, но в данном случае сделать этого не могут, понимая ошибочность действий грузинской стороны.