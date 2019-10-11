Тбилиси, 11 октября 2019, 13:09 — REGNUM «В окрестностях села Чорчана Хашурского района Грузии «оккупанты» стоят не простой полицейский блок-пост, а военную базу, но эти действия «оккупантов» — результат непродуманных действий правительства Грузии», пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Что в действительности происходит в Чорчанском лесу и куда продвигаются оккупанты» со ссылкой на бывшего госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Паату Закареишвили.
Как известно, несколько недель назад грузинская сторона открыла на проходящей вблизи этого села так называемой административной границе с Южной Осетией новый полицейский блок-пост, что вызвало недовольство и протест осетинской стороны, которая ответила на него соответствующими мероприятиями.
Паата Закареишвили в беседе с «Резонанси» отмечает, что ничего этого не было бы, если бы правительство Грузии предварительно обсудило этот вопрос хотя бы в рамках встреч в Эргнети или в формате Женевских переговоров.
Паате Закареишвили непонятно, что побудило правительство «Грузинской мечты» пойти на такой шаг, которого оно с 2012 года не делало, и фактически пойти тем путем, которым ранее шло «Национальное движение».
Он также считает, что необдуманные решения грузинских властей ставят в неудобное положение зарубежных партнеров, которые обычно твердо поддерживают территориальную целостность Грузии, но в данном случае сделать этого не могут, понимая ошибочность действий грузинской стороны.