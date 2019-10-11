Дамаск, , 13:16 — REGNUM Представитель курдского самоуправления на северо-востоке Сирии Лукман Ахми призвал США и Евросоюз ввести санкции против Турции, об этом 11 октября сообщает Kurdistan24.

«Мы призываем Европу и США сделать все возможное, чтобы остановить вторжение Турции в северо-восточную Сирию», — подчеркнул Ахми в интервью изданию.

Курдский представитель отметил, что есть несколько методов повлиять на Анкару — через СБ ООН, а также используя прямые методы, какие именно, он не уточнил.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись уходом военных США с данных территорий.

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