Киев, 11 октября 2019, 13:03 — REGNUM
Украинский политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который продлился более 14 часов, является подготовкой к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Романенко написал 11 октября на своей странице в Фейсбуке.
При этом он призвал президента не торопиться с реализацией мирного плана с Кремлем, чтобы в результате его реализации число жертв украинцев не исчислялось сотнями в день.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Зеленский заявил, что дата встречи лидеров «нормандской четверки» станет известной на следующей неделе. Глава украинского государства рассчитывает, что встреча глава государств в рамках нормандского формата состоится в ноябре.