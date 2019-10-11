Киев, , 13:03 — REGNUM

Украинский политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который продлился более 14 часов, является подготовкой к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Романенко написал 11 октября на своей странице в Фейсбуке.

«Так что формат вполне удался. Это лучше, чем унылые пафосные сборища Путина и Порошенко… Кажется, становится очевидным, что Зеленский отрабатывает встречу в нормандском формате. Будет брать Путина измором», — отметил Романенко.

При этом он призвал президента не торопиться с реализацией мирного плана с Кремлем, чтобы в результате его реализации число жертв украинцев не исчислялось сотнями в день.

«Зеленский сказал, что готов на встречу в нормандском формате в любое время. Такая уверенность закономерна в том случае, если у тебя есть хорошая стратегия и план, плюс альтернативы. Однако, ни Зеленский, ни его команда пока толком не обозначили этот план и стратегию. Поэтому спешка выглядит странной… Зеленский говорит на прессухе, что надо спешить заключить мир, потому что у нас раз в два дня погибшие на Донбассе. Главное, чтобы из-за этой спешки у нас не было 200 погибших в день по всей Украине», — добавил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Зеленский заявил, что дата встречи лидеров «нормандской четверки» станет известной на следующей неделе. Глава украинского государства рассчитывает, что встреча глава государств в рамках нормандского формата состоится в ноябре.