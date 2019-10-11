Брюссель, 11 октября 2019, 12:59 — REGNUM Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, так как не хочет быть в роли вечного просителя у НАТО. Об этом 11 октября заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
U.S. Department of State

«Турции необходимо получить собственные системы ПВО. Мы не будем каждый раз просить. Это также объясняет причину, почему мы купили С-400», — заявил Чавушоглу.

Также он напомнил, что до нынешнего времени у Турции не было собственных зенитных систем и на территории страны устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания, что было хорошим, но временным решением данного вопроса.

Как передавало ИА REGNUM, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в июле нынешнего года, к сентябрю был завершён второй этап поставок, а полный ввод российских зенитных систем в действие предполагается сделать в апреле 2020 года.