Ашхабад, , 12:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил продлить полномочия председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева на три года. Об этом 11 октября российский лидер заявил на заседании Совета глав государств-частников СНГ.

«Мы благодарны всем присутствующим здесь партнерам за поддержку российского предложения продлить на очередной трехлетний срок полномочия действующего председателя исполнительного комитета Содружества Сергея Николаевича Лебедева», — сказал Путин.

По словам российского лидера, Лебедев много делает и еще многое сможет сделать для повышения эффективности работы организации, ему удалось наладить конструктивные, деловые и добрые хорошие личные отношения с каждым из глав государств СНГ.

Напомним, сегодня, 11 октября, президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества независимых государств. Заседание проходит в столице Туркмении Ашхабаде. На повестке дня — подведение итогов взаимодействия стран СНГ в 2019 году в различных сферах. Также главы государств обсудят предстоящее совместное празднование в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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