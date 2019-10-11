Ашхабад, , 12:45 — REGNUM Белоруссия готовится отреагировать на предстоящие масштабные военные учения, которые Североатлантический союз намерен провести у границ республики. Об этом сегодня, 11 октября, на саммите СНГ в Ашхабаде заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Это непонятные учения, — отметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БЕЛТА. — Наверное, нам с президентом России придётся подумать о том, как обезопасить себя в этот период».

Глава государства напомнил, что участие в масштабных манёврах НАТО намерены принять порядка 30 тыс. человек.

«НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это ненормально», — подчеркнул Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно, что США намерены провести весной 2020 года манёвры Defender Europe 2020 («Защитник Европы»). Военные учения пройдут на территории десяти стран, в том числе в Прибалтике и Грузии, и станут крупнейшими за последнюю четверть века. С этой целью Вашингтон перебросит в Европу 20 тыс. военных. Вместе с уже присутствующими в Европе американскими войсками численность задействованных в этих учениях военных составит около 40 тыс. человек, включая восемь тыс. военнослужащих европейских стран НАТО.