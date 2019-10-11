Люксембург, , 12:49 — REGNUM Европейский союз (ЕС) видит движение вперед в реализации Минских соглашений, однако хотел бы услышать оценку данной ситуации от главы МИД Украины Вадима Пристайко, приглашённого на заседание глав МИД 28 государств ЕС, которое состоится 14 октября. Об этом 11 октября заявил на встрече с журналистами в Брюсселе представитель ЕС перед встречей в Люксембурге.

«Есть некоторый прогресс, мы воодушевлены прогрессом, но мы хотим услышать оценку процесса от украинского министра», — заявил представитель.

Также он подчеркнул, что в ЕС надеются, что ситуация с реализацией Минских договорённостей будет двигаться вперёд.

Отметим, 11 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) рассказали, что за минувшие сутки украинские формирования 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 391 единицу боеприпасов.