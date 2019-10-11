Бейрут, , 15:06 — REGNUM Генеральный секретарь проиранской ливанской шиитской вооруженной организации Хезболла Хасан Насралла предостерег другие страны мира от союзничества с США, заявив, что Вашингтону нельзя доверять вообще, учитывая, что он регулярно предает своих союзников и не привержен каким-либо соглашениям. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Хасан Насралла указал на решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, отметив, что «Америка отказалась от курдов, предала их. Такая судьба ждет любого, кто доверяет Вашингтону». По словам лидера Хезболлы, действия США в Сирии должны стать уроком всему международному сообществу, потому что они показали «истинное лицо» американского руководства.

Напомним, что раннее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, назвав конфликт в арабской республике «нелепым и бесконечным». Данное решение позволило Турции начать военную операцию против курдских союзников Вашингтона на севере Сирии.