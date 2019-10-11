У Владимира Зеленского и его команды нет цельного понимания того, что делать с основными проблемами своей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 октября, комментируя «пресс-марафон» президента Украины.

Владимир Зеленский на пресс-марафоне President.gov.ua

Киев, , 12:26 — REGNUM Как сообщалось ранее, в четверг Владимир Зеленский 14 часов отвечал на вопросы СМИ. Журналистов разделили на группы, у каждой из которых было около получаса на общение с президентом Украины.

«От пресс-обеда Владимира Зеленского не осталось никакого цельного впечатления, и понятно, почему: у него самого и его команды нет цельного политического понимания того, как выходить из конфликта в Донбассе, как признать очевидную реальность по Крыму, как дальше строить отношения с Россией, куда, наконец, вести Украину.

Можно было бы отделаться банальной фразой, что Зеленский в своих действиях не волен, но это уже не так, он уже вкусил власти, он, в конце концов, интеллектуал, он уже хочет чем-то запомниться своим соотечественникам. И никакие экономические результаты его пребывания у власти для него самого и его спонсоров, какими бы они ни оказались существенными, необходимости проявить себя по всем вышеуказанным и другим вопросам не отменяют. Ради этого и перед американцами прогнёшься, Путину позвонишь, и воздушное сообщение с Москвой восстановишь.

Упёртым евроатлантистам и радикальным шовинистам тоже надо было что-то «скормить». Вот он и «покормил» их видимостью, что в Европе и США готовы и далее «давить» на Москву в пользу Киева, и упёрся в вопросе о водоснабжении Крыма.

Отказ от общения с российскими журналистами — ход для Зеленского в его нынешней ситуации скорее выигрышный, чем нет. Его мысли в нашей прессе уже многократно перепеты, а неудобных вопросов и разворотов разговора он избежал.

А вот попытка отговорить украинцев от поездок на заработки в Россию угрозой их массовых арестов у нас — это, с какой стороны ни смотри, глупость. Если он сказал это в конце так называемого «пресс-марафона», тогда хоть отчасти объяснимо, а если в первой половине, то глупость вдвойне», — отметил Михаил Демурин.