Стокгольм, , 12:20 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али удостоен Нобелевской премии мира 2019 года. Об этом 11 октября объявила Шведская академия.

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«Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али был награждён в этом году Нобелевской премией за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей», — говорится в сообщении в Twitter.

https://twitter.com/NobelPrize/status/1182581802751483904

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Фонд Альберта Освальда объявил, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Гессенской премии мира 2019 года. По мнению членов Попечительского совета Фонда, эта награда является признанием высоких достижений Абия Ахмеда, которых он добился за короткое время после вступления в должность в апреле 2018 года.

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