Джакарта, , 12:11 — REGNUM Официальный представитель посольства Фиджи в Индонезии Исаак Грейс заявил, что Фиджи и Индонезия имеют одинаковые интересы в борьбе с изменением климата, включая глобальное потепление, сообщает Antara.

«Мы, как островное государство, имеем схожие интересы в защите людей и природных ресурсов», — заявил посол в кулуарах празднования 49-го дня независимости Фиджи в Джакарте.

По его словам, выживанию человека угрожают растущие проблемы климата, поэтому в настоящее время очень важно знать о последствиях и угрозах изменения климата.

Напомним, Фиджи — это небольшая островное государство в Тихом океане, состоящее из 330 островов, а в Индонезии насчитывается около 17 тысяч островов. Правительства Фиджи и Индонезии подписали Парижское соглашение по климату 22 апреля 2016 года