Ашхабад, , 12:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над введением на территории СНГ единого визового режима наподобие Шенгенского соглашения. Об этом казахстанский лидер заявил 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Токаев с сожалением отметил, что визовые режимы стран Содружества сохраняют значительные различия. По его словам, принятие единой визы будет способствовать развитию туризма в странах СНГ.

Напомним, в июне 2018 года председатель Сената Казахстана Дарига Назарабева предложила ввести единый визовый режим для стран Туркестана. Планировалось, что проект будет запущен уже в 2019 года, но в МИД Казахстана сообщили, что для реализации инициативы потребуется гораздо больше времени.

Читайте также: Бердымухамедов обсудил с Лукашенко перспективы новых совместных проектов