Тирана, , 14:33 — REGNUM Главы МИД Албании и Косово Гент Чакай и Бехджет Пацолли выступили с осуждением решения Нобелевского комитета о присуждении премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети Facebook Пацолли написал, что решение о присуждении премии Хандке «потрясло» его. Косовский политик назвал данное решение противоречащим ценностям Нобелевского комитета.

Пацолли подчеркнул, что Хандке поддерживал бывшего президента Слободана Милошевича, известного среди бошняков и албанцев как «Балканский мясник», и осуждал бомбардировки Сербии НАТО, которые положили конец геноциду албанцев.