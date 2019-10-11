Мнимая российская угроза жизненно необходима для блока НАТО — иначе большая военная бюрократическая машина потеряет смысл своего существования. Об этом заявил политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Москва, , 12:09 — REGNUM «Что касается НАТО, то мы с ними на данном этапе заклятые друзья! Если не будет России, не будет и финансирование НАТО. Вы забываете эту формулу: американцы внутри, немцы под, русские в стороне. Русские в стороне — это именно потому, что нужно на что-то обосновывать такие вот траты», — заявил Синельников-Оришак.

«Это огромная машина, гигантский авианосец, который вместо океана попал в пруд. Других врагов, кроме нас, действительно нет. Поэтому мы теперь заклятые друзья», — подчеркнул он.

В сентябре 2019 года министр обороны РФСергей Шойгу сообщил о том, что число солдат НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросло с 2 тыс. до 15 тыс. При этом в ходе учений, число которых тоже непрерывно возрастает, группировка увеличивается до 40−60 тыс. военнослужащих.