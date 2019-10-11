Ашхабад, , 12:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал глав государств СНГ поддержать действующее украинское руководство. Об этом белорусский лидер заявил 11 октября на саммите в Ашхабаде.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лукашенко, он и президент России Владимир Путин очень обеспокоены украинской темой. В Киеве наметилась тенденция к свержению власти, отметил он.

«Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», — приводит слова главы Белоруссии БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов Белоруссии и Украины состоялась в начале октября в украинском Житомире. Лукашенко, согласно сообщению его пресс-службы, пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Белоруссию с официальным визитом.

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