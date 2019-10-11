Киев, 11 октября 2019, 12:24 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, сообщили 10 октября в пресс-службе аппарата Верховной рады.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся расследования катастрофы самолёта Boeing рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом.
Он отметил, что Верховная рада настроена на конструктивный диалог со своими голландскими коллегами.
Представитель Нидерландов поблагодарил Украину за поддержку в расследовании авиакатастрофы, а также напомнил, что Нидерланды являются мощным инвестором в украинскую экономику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стеф Блок рассказал, что Нидерланды хотят выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом после начала гражданской войны.
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