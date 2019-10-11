Анкара, , 12:20 — REGNUM Турция проинформировала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ходе своей военной операции «Источник мира», проходящей в Сирии. Об этом 11 октября заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО.

«Мы проинформировали генерального секретаря НАТО о ходе нашей операции в Сирии «Источник мира», — заявил Чавушоглу.

Также он отметил, что Турция считает, что может ожидать проявления солидарности со стороны НАТО в данном вопросе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь при министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что лидеры стран, входящих в состав Европейского союза (ЕС), обсудят на предстоящей неделе возможные санкции против Турции за её военную операцию в Сирии.