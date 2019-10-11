Москва, , 12:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи в Ашхабаде обсудил с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым сотрудничество двух стран в экономической сфере. В частности, речь шла о поставки в Туркмению автомобилей Aurus. Об этом 11 октября сообщается на сайте Кремля.

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Российский лидер отметил весьма успешно развивающиеся отношениям между России и Туркменией, о чём свидетельствуют цифры. Так, по его словам, за первые семь месяцев 2019 года товарооборот увеличился более чем на 62%. Путин добавил, что Туркмения и Россия также сотрудничают в автомобилестроении.

В свою очередь президент Туркмении напомнил Путину, что Туркмения подала заявку на поставку автомобиля седан Aurus.

«Ещё раз хочу вас попросить, что мы сделаем заявку на автомобили Aurus, седан, — сказал Бердымухамедов. — Поэтому первую партию собираемся закупить, если не возражаете».

При этом он также подчеркнул, что Россия и Туркменистан заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества и готова его продолжать.

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«Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время президент РФ Владимир путин находится в Ашхабаде, куда он прибыл для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Напомним, лимузин Aurus Senat белого цвета президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов перед началом Каспийского экономического форума представил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Туркменский лидер отметил, что Aurus ему понравился, более того, он хотел бы приобрести всю линейку таких авто и подаст соответствующую заявку.

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