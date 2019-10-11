Москва, , 12:05 — REGNUM В ходе войны в Сирии курдские силы решили сотрудничать с США вместо России, и теперь за это тяжело отплатили. Об этом заявил политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«В 2015 году мы предлагали курдам свою крышу. Но посчитали, что кто такая Россия, разве она справится в Сирии? Она увязнет, толку не будет… И курды решили условно сдаться на американских условиях», — заявил Синельников-Оришак.

«И что сейчас? Сейчас бомбят курдов, а выступления Трампа последние — это просто песня. Мы не будем помогать курдам, говорит он, потому что не помогли во Второй мировой войне!» — указал он.

Ранее Пентагон обвинили в том, что силы коалиции допустили наступление турецких военных в Сирии, тем самым поставив под удар курдские силы, которые ранее содействовали США в борьбе с террористами. Отвечая на претензии, президент США Дональд Трамп объяснил такое решение тем, что курды не помогли Вашингтону во время Второй мировой войны, в частности в ходе высадки в Нормандии.