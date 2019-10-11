Москва, , 11:58 — REGNUM России необходимо развивать инструменты наступления в развернувшейся информационной войне с Западом, и с этой целью стоит обратить внимание на западных экоактивистов. Об этом заявил политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Они используют наших полезных идиотов, а я бы использовал их. Я бы с удовольствием пригласил в Россию Грету Тунберг, устроил бы ей здесь круиз: вот за этими «зелёными будущее» и такие выступления нам выгодны», — заявил Синельников-Оришак.

«Нам выгодно, потому что они требуют убрать угольные станции, они требуют остановить атомные станции, значит возрастёт потребность в газе. И в конечном счёте это «зелёное движение» можно прекрасно перевернуть в антивоенные движения», — подчеркнул он.