Кампала, , 12:15 — REGNUM Министр этики и добросовестности Уганды объявил о планах вновь ввести противоречивый закон против гомосексуалистов, который был аннулирован Конституционным судом в 2014 году. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Саймон Локодо заявил, что, когда новый законопроект станет законом, его нарушители будут приговорены к смертной казни.

«Наше действующее уголовное законодательство ограничено… Мы хотим, чтобы закон ясно давал понять, что даже тот, кто участвует в помощи в продвижении по службе и найму [гомосексуалистов], должен быть вне закона. Тем, кто сам вовлечен в подобные тяжкие деяния (гомосексуальные отношения), будет вынесен смертный приговор», — заявил Локодо.

Он добавил, что «гомосексуализм не является естественным для угандийцев», и в ряды школьных учителей произошел «массовый набор геев», которые пропагандируют «ложь о том, что люди рождаются такими».

В феврале 2014 года президент Уганды Йовери Мусевени подписал законопроект, который был известен как законопроект «для убийства геев», чтобы ужесточить наказания за гомосексуальные отношения. Позже в августе того же года Конституционный суд отменил закон, который депутаты приняли без необходимого кворума, и поэтому он был признан незаконным.

Локодо сказал, что новый законопроект, который будет внесен в парламент в ближайшие недели, был поддержан президентом Мусевени и депутатами. Он сказал местной телекомпании NTV, что уверен, что получит необходимую поддержку как минимум от двух третей членов парламента.

«Мы разговаривали с депутатами и мобилизовали их в большом количестве … многие поддерживают [законопроект]», — заявил Локодо.

Пять лет назад несколько западных стран, включая США, ввели ограничения на выдачу виз, приостановили оказание материальной помощи и отменили военные учения за политику Уганды по отношению к ЛГБТ-сообществу.

Локодо заявил, что он готов к любой негативной реакции на его текущую кампанию.

«Нам не нравится шантаж», — сказал он.

«Поскольку мы знаем, что это будет раздражать экспертов в области бюджета и управления, мы не можем просто склонить головы и согласиться с людьми, которые хотят навязать культуру, чуждую нам», — отметил Локодо.

В действующем законодательстве, которое восходит к законам британского колониального правления, однополый секс наказуем вплоть до пожизненного заключения, и активисты говорят, что новый законопроект рискует спровоцировать нападения на геев.

Пепе Джулиан Онциема из альянса «Сексуальные меньшинства Уганды», в который входят все организаций ЛГБТ+ страны, сказал, что ее члены были напуганы.

«Когда закон был принят в прошлый раз, он вызвал гомофобные настроения и преступления на почве ненависти», — сказал Онциема.

«Сотни людей, принадлежащих к ЛГБТ+ сообществу, были вынуждены покинуть страну в качестве беженцев, и еще больше людей последуют за ними, если этот закон вступит в силу. Это лишит нас права даже отстаивать права ЛГБТ +, не говоря уже о поддержке и защите сексуальных меньшинств», — добавил он.

Онциема сказал, что в этом году в результате гомофобных нападений в Уганде были убиты три гомосексуала и одна трансгендерная женщина. Последний случай произошел на прошлой неделе, когда гомосексуалиста забили до смерти.