Джакарта, , 11:58 — REGNUM Отбор молодых послов АСЕАН-Индонезия (DMAI) поможет продвинуть Ассоциацию государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) на всех уровнях, сообщает Antara.

«Мы ожидаем, что они будут способствовать повышению уровня осведомленности общественности об АСЕАН», — заявил журналистам в Джакарте директор по социально-культурному сотрудничеству АСЕАН при МИД Индонезии Риаз Саеху.

Издание отмечает, что программа DMAI была открыта для индонезийской молодежи в возрасте 18−25 лет, которые имеют широкое представление об АСЕАН и заинтересованы в продвижении АСЕАН среди более широкого общества.

МИД Индонезии будет сотрудничать с молодыми послами АСЕАН для продвижения Ассоциации с помощью различных мероприятий. Десятки молодых послов АСЕАН в Индонезии примут участие в различных международных семинарах, посвященных проблемам молодежи, а также будут работать с 57 учебными центрами АСЕАН в различных университетах страны.

Напомним, выборы DMAI ранее проводились в 2007, 2009 и 2017 годах.