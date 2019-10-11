Сеул, , 11:58 — REGNUM К 2022 году в Южной Корее намерены сократить численность сухопутных войск на 100 тыс. военных. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сокращение армии проходит в рамках оборонной реформы 2.0.

Известно, что в настоящее время завершена реструктуризация 602 военных частей, реформирование оставшихся 1451 частей будет завершено к 2025 году.

К 2022 году численность войск будет сокращена на 99 тыс. военных, до 365 тыс. человек.

Кроме того, в рамках оборонной реформы планируется сократить количество корпусов (до 2) и дивизий (до 33).

Отметим, что в настоящее время в сухопутных войсках страны числятся 464 тыс. военных.