Москва, , 11:48 — REGNUM Компромиссы с НАТО по размещению войск и проведению учений в принципе недопустимы. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Сегодня они стоят у наших границ, а послезавтра будут размещены американские ракеты ядерные средней дальности, нацеленные на нас», — заявил Коротченко.

Для России вопроса о том, в какой мере НАТО представляет потенциальную угрозу, вообще стоять не должно — это угроза по факту своего присутствия, считает он.

«Угроза ли НАТО? Да, любой военный потенциал — угроза России. И в ходе этих учений, которые пройдут, 40 тысяч человек чем будут заниматься? Явно не спортом и не нормы ГТО сдавать», — добавил он.

Как ранее сообщал министр обороны РФСергей Шойгу, число солдат НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросло с 2 тыс. до 15 тыс., а в ходе учений, число которых тоже непрерывно возрастает, группировка увеличивается до 40−60 тыс. военнослужащих