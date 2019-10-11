Белград, , 11:51 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил отношения своей страны с Турцией, об этом 11 октября он рассказал в интервью турецкому изданию Anadolu Ajansi.

«Турция является одной из самых важных стран и партнеров для Сербии», — отметил Вучич, подводя итоги двухдневного визита президента Реджепа Эрдогана в Сербию.

Стороны подтвердили стремление укреплять двусторонние отношения, которые основаны на взаимном доверии.

«Несмотря на некоторые разногласия, мы постоянно проводим консультации друг с другом. Благодаря президенту Эрдогану стабильность в наших отношениях значительно укрепилась», — резюмировал глава Сербии.

Напомним, отношения между Сербией и Турцией активно развиваются, преимущественно в экономической сфере. К концу 2019 года торговый оборот между странами должен достигнуть $1 млрд 300 млн. Для сравнения — в 2018 году он составил порядка $880 млн.

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