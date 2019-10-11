Париж, , 11:53 — REGNUM Великобритания, вероятно, может покинуть Европейский союз (ЕС), не заключив с Брюсселем сделки, которая должна упорядочить данный процесс. Своё мнение на эту тему 11 октября высказала государственный секретарь при министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален в эфире радиостанции France Inter.

«Вероятно, страна (Британия. — прим. ред.) выйдет (из состава ЕС) без соглашения», — заявила де Моншален.

Также она подчеркнула, что такой вариант вероятен в случае, если у Великобритании нет желания пойти на компромисс в данном вопросе.

При этом госсекретарь при МИД Франции отметила, что данный вариант будет «очень трудным» и подчеркнула, что Париж готов к такому развитию событий.

«Мы приняли все меры, чтобы защитить наших граждан и наших предпринимателей», — указала она.

При этом де Моншален допустила вариант упорядоченного выхода Британии из ЕС.

«Есть сценарий, при котором еще возможен упорядоченный выход. Это то, чего мы добивались на протяжении трех лет», — сказала Амели де Моншален и уточнила, что есть также и третий выход — новая отсрочка Brexit.

Напомним, по условиям Brexit Британия должна была выйти из ЕС ещё 29 марта 2019 года. Однако депутаты Палаты общин британского парламента три раза отклонили проект соглашения об условиях Brexit, который был достигнут между ЕС и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге Брюссель согласился на перенесение Brexit вначале на апрель или май, а затем — на 31 октября. Тереза Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести данную ситуацию из тупикового состояния.