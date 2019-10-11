Москва, , 11:38 — REGNUM Растущий потенциал НАТО у российских границ представляет серьёзную угрозу. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Угроза в потенциале. Мы не можем знать, добрым будет НАТО или злым. Потенциал тех сил, которые могут ударить, опасен», — заявил Коротченко.

Он указал, что уверения тех, кто рассчитывал на добрососедское сосуществование с НАТО, никогда не оправдывались.

«Начиная со своей первой поездки в штаб-квартиру альянса в Брюсселе в 1996 году в группе российских генералов, политологов, отставников я там был и сразу сказал: неприемлемо расширение НАТО на восток. На меня некоторые даже зашикали: да ты ястреб, ты не понимаешь, генералы отставные говорят, что надо дружить с НАТО. Но я был против — это несёт нам угрозы, это неприемлемо», — отметил он.

Как в сентябре 2019 года сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, число солдат НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросло с 2 тыс. до 15 тыс., а в ходе учений, число которых тоже непрерывно возрастает, группировка увеличивается до 40−60 тыс. военнослужащих.