Каспийск, Дагестан, , 11:29 — REGNUM Батальонные тактические тренировки с участием 1,2 тыс. морских пехотинцев Каспийской флотилии прошли на полигоне Аданак в Дагестане. В учениях было задействовано два вертолета армейской авиации и более 300 единиц военной и специальной техники, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе Южного военного округа.

В условиях, близких к боевым, военнослужащие отработали действия в противодесантной обороне. При этом особое внимание они уделяли быстрому занятию огневых позиций, маскировке боевых машин и преодолению минно-взрывных заграждений.

Также морпехи совершили марш-бросок на 10 км в район выполнения боевых задач, отработали способы скрытного проникновения на охраняемый объект и маскировку снайперских пар для добычи разведданных с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Отметим, что учения проводились в рамках комплексной итоговой проверки за 2019 учебный год.

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