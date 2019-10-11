Рига, , 11:13 — REGNUM Национальный Совет фискальной безопасности Латвии требует увеличить подушку безопасности в бюджете страны. К этому выводу эксперты пришли после изучения бюджетных планов Минфина на следующие три года. Об этом сообщает портал LSM.

Член Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука отметила, что предусмотренный резерв в объёме 0,1% от ВВП, в условиях неопределённостей возникающих на внешних рынках может оказаться недостаточным. И правительству придётся пересмотреть заложенные в бюджет 2020 года параметры экономического роста, заявила она.

По ее словам, экономика Латвии похоже вступает в фазу падения, неясны последствия Brexit. На латвийский экспорт повлияют торговые войны между США, ЕС и Китаем.

Экономист Мартиньш Аболиньш высказывает другое мнение. Он считает, что поздно сегодня заботиться о подушке безопасности, сосредоточившись исключительно на том, как «разогнать экономику». Только это сможет наполнить бюджет, считает он.